Икра на Новый год из коллагеновых шариков с красителем. Пожилая жительница Петродворцового района, ставшая жертвой мошенников, обратилась к полиции.
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Икра на Новый год из коллагеновых шариков с красителем. Пожилая жительница Петродворцового района, ставшая жертвой мошенников, обратилась к полиции.