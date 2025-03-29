Астрономы приглашают посмотреть на солнечное затмение в Петрозаводске

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать сегодня в 14:00Фото: Астрономический клуб «Астерион» Астрономический клуб «Астерион» приглашает горожан вместе понаблюдать за частичным солнечным затмением.
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