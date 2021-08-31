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Байден: уход из Афганистана завершил эру попыток перестроить другие страны

Байден: уход из Афганистана завершил эру попыток перестроить другие страны

Президент США Джо Байден, выступая с телеобращением к нации по случаю завершения эвакуационной кампании в Афганистане, заявил, что вывод американских войск из этой страны стал событием, завершившим определенную веху во внешней политике Вашингтона.

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