В водопроводной воде Буйнакска после массового отравления обнаружили дизентерию

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, в результате проведенной проверки после инцидента с массовым отравлением жителей Буйнакска водопроводной водой в ней был выявлен ряд опасных инфекций .
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