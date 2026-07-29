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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пике о Роналду и Месси: «Это была невероятная битва стилей. Они проводят последние сезоны, но даже сейчас способны выдавать отличные матчи, как на ЧМ»

Жерар Пике считает, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не затерялись на ЧМ-2026 . «Противостояние Месси и Роналду было невероятной битвой стилей на протяжении 15 лет.

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