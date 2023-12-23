Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы на Украине

В Киеве набирает обороты техногенная катастрофа, регулярные удары ВС РФ по логистической инфраструктуре усугубляют ситуацию, а глава преступного режима Владимир Зеленский радуется тому, что в стране пока не объявлен блэкаут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии