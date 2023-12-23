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Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы на Украине

Соскин: Зеленский радуется обострению техногенной катастрофы на Украине

В Киеве набирает обороты техногенная катастрофа, регулярные удары ВС РФ по логистической инфраструктуре усугубляют ситуацию, а глава преступного режима Владимир Зеленский радуется тому, что в стране пока не объявлен блэкаут.

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