Мирошник назвал удар по автобусу в Запорожской области циничным преступлением

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 1 августа назвал атаку украинского беспилотника на автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области преднамеренным военным преступлением.
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