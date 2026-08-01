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Мирошник назвал удар по автобусу в Запорожской области циничным преступлением

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 1 августа назвал атаку украинского беспилотника на автобус с работниками железорудного комбината в Запорожской области преднамеренным военным преступлением.

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