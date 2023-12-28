Reuters: Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку по противостоянию с США

Как пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил военному сектору КНДР ускорить военные приготовления для противостояния «беспрецедентным конфронтационным шагам» со стороны США.
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