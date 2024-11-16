Гроссмейстер: Интеллектуальные игры помогают развивать отношения в семье

Интеллектуальные игры, такие как шахматы, шашки и го, помогают развивать отношения в семье. Об этом заявил российский гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев в ходе пресс-подхода, организованного Информационным Центром Правительства Москвы, на Первой Московской Интеллиаде, которая проходит в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ при поддержке столичного Департамента спорта.