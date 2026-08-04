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«Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции и провести обмен «сайн-энд-трейд», игрок предпочел 49 млн долларов

Защитник «Кингз» Зак Лавин не заинтересовался вариантом со сменой команды в межсезонье-2026. Как рассказал клубный инсайдер Дарвин Хэм, « Сакраменто » предлагал Лавину отказаться от опции игрока на сезон-26/27 и провести обмен по схеме «сайн-энд-трейд» в клуб, который более заинтересован в его услугах.

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