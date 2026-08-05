Свинцов: разбирательство ФАС с Apple не затронет российских владельцев iPhone

Новости внутренней и внешней политики в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что разбирательство, инициированное Федеральной антимонопольной службой России против корпорации Apple, не окажет влияния на пользователей iPhone в стране.