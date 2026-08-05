Свинцов: разбирательство ФАС с Apple не затронет российских владельцев iPhone

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что разбирательство, инициированное Федеральной антимонопольной службой России против корпорации Apple, не окажет влияния на пользователей iPhone в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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