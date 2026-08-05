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Свинцов: разбирательство ФАС с Apple не затронет российских владельцев iPhone

Свинцов: разбирательство ФАС с Apple не затронет российских владельцев iPhone

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что разбирательство, инициированное Федеральной антимонопольной службой России против корпорации Apple, не окажет влияния на пользователей iPhone в стране.

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