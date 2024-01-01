Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Весь процесс реабилитации военных в центральном военном госпитале имени Вишневского от залов ЛФК и физиотерапии по компьютерного класса, где в которых происходит переподготовка, показали президенту России Владимиру Путину во время визита в Центральный военный госпиталь имени Вишневского.

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