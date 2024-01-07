США призвали Израиль применять их оружие в соответствии с законами ведения войны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтону важно видеть, как Израиль применяет переданное ему американское оружие в соответствии с нормами гуманитарного права и законами ведения войны, призвав еврейское государство поступать соответствующим образом.
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