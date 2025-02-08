Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам. В то же время есть те, кто решил повременить с изменением условий по депозитам, а один участник рынка и вовсе повысил доходность по одному вкладу еще до решения ЦБ по ключевой ставке, которое будет объявлено 14 февраля, передает РИА Новости.