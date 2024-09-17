ВКС РФ ударами ФАБ с УМПК нанесли огневое поражение подразделениям двух бригад противника в пригороде Купянска - Петропавловке

Активизация действий со стороны российской армии фиксируется на Купянском направлении. Сообщается о том, что боевая авиация ВКС России нанесла серию ударов по пунктам временной дислокации и позициям сразу двух бригад в ближайшем восточном пригороде Купянска – Петропавловке.