Более 150 иностранцев проверены в ходе рейда в Енисейском районе Красноярского края

Сотрудниками уголовного розыска краевой полиции, управления по вопросам миграции совместно с отделением уголовного розыска и отделением по вопросам миграции енисейской полиции при поддержке ОМОНа Управления Росгвардии по Красноярскому краю проведён совместный рейд по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.