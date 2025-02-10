Более 150 иностранцев проверены в ходе рейда в Енисейском районе Красноярского края

Сотрудниками уголовного розыска краевой полиции, управления по вопросам миграции совместно с отделением уголовного розыска и отделением по вопросам миграции енисейской полиции при поддержке ОМОНа Управления Росгвардии по Красноярскому краю проведён совместный рейд по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.
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