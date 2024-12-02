Австралиец нашел самородок и считал его золотым, но все оказалось гораздо интереснее. И дороже

Семь лет житель Австралии пытался расколоть странный камень, который нашел в поле. Он был уверен, что внутри камня скрывается золотой самородок, и использовал все возможные средства, чтобы добраться до него.
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