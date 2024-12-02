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TRENDYMEN

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Австралиец нашел самородок и считал его золотым, но все оказалось гораздо интереснее. И дороже

Австралиец нашел самородок и считал его золотым, но все оказалось гораздо интереснее. И дороже

Семь лет житель Австралии пытался расколоть странный камень, который нашел в поле. Он был уверен, что внутри камня скрывается золотой самородок, и использовал все возможные средства, чтобы добраться до него.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Повело мужику!
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20 час.
Дмитрий Боев
&quot;Пилите, Шура, Пилите: они золотые&quot;. Где этот сердяга нашёл таких странных &quot;учёных&quot;, которым для того, чтобы определить, что у них в руках железный метеорит, непременно нужно было его распилить, да ещё и алмазной пилой?  В какой области они учёные?
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19 час.
В
Воробей
Видимо, у мужика не нашлось магнитика дома?
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13 час.

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