Австралиец нашел самородок и считал его золотым, но все оказалось гораздо интереснее. И дороже

Дмитрий Боев

"Пилите, Шура, Пилите: они золотые". Где этот сердяга нашёл таких странных "учёных", которым для того, чтобы определить, что у них в руках железный метеорит, непременно нужно было его распилить, да ещё и алмазной пилой? В какой области они учёные?