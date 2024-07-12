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Пронедра

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Россиян предупреждают о грядущих восьмибальных землетрясениях

Россиян предупреждают о грядущих восьмибальных землетрясениях

Россиян предупреждают о грядущих восьмибальных землетрясениях Ольга ВайленкоНа Камчатке, знаменитой своей сейсмической активностью, на минувшей неделе было зарегистрировано два значительных землетрясения.

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