Россиян предупреждают о грядущих восьмибальных землетрясениях Ольга ВайленкоНа Камчатке, знаменитой своей сейсмической активностью, на минувшей неделе было зарегистрировано два значительных землетрясения.
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