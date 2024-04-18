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Пластика живота становится смертельно опасной: Вскрылись новые подробности о гибели пациентки в Москве

Пластика живота становится смертельно опасной: Вскрылись новые подробности о гибели пациентки в Москве

Трагедия произошла утром в понедельник, 15 апреля. Пластика живота становится смертельно опасной. После проведения абдоминопластики живота, то есть ушивания расхождения мышц и удаления кожно-жирового фартука, в столичной частной клинике скончалась 40-летняя пациентка Юлия Прозорова, домохозяйка и мать двоих детей.

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