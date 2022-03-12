Происшествия

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Сотрудники полиции и общественники в Карачаево-Черкесии продолжают проводить мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних

Накануне стражи правопорядка и члены Общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели профилактическую акцию, участниками которой стали школьники гимназии № 5 г.

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