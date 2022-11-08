Первая отправка призывников в воинские части армейского корпуса ВВО состоялась на Сахалине

Большая часть прибывших новобранцев будут проходить военную службу в подразделениях армейского корпуса на Сахалине, и лишь малая их часть отправится в соединения и воинские части ВВО дислоцирующихся на материке.
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