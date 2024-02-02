САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СУСТАВОВ

Утром проснуться нужно не только мозгу, но и всему телу. Совсем не нужно вскакивать и сразу делать зарядку, можно немного поваляться, делая легкие, но полезные упражнения для суставов, тем самым разрабатывая их.
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