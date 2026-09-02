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CD-диски снова набирают популярность в США, увеличивая доходы музыкантов

CD-диски снова набирают популярность в США, увеличивая доходы музыкантов

Продажи компакт-дисков помогли увеличить доходы музыкальной индустрии США почти на 7% в первом полугодии 2026 года.

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