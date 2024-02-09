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Вопросы ЖКХ и взаимоотношений с арендодателем: Исаченко провел прием граждан в Могилеве.

Вопросы ЖКХ и взаимоотношений с арендодателем: Исаченко провел прием граждан в Могилеве.

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, связанные с ЖКХ, улучшением жилищных условий и взаимоотношениями с арендодателем, звучали во время личного приема граждан, который провел 7 февраля председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

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