Вопросы ЖКХ и взаимоотношений с арендодателем: Исаченко провел прием граждан в Могилеве.

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, связанные с ЖКХ, улучшением жилищных условий и взаимоотношениями с арендодателем, звучали во время личного приема граждан, который провел 7 февраля председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.