ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Им проще всего это сделать прикажите самому себе убрать свои базы и тюрьмы с Кубы . Вот тогда все проголосуют за правильное решение .

Геннадий Украина, черти не благодарные, впрочем как и большинство социалистических стран. Надеются что их Америка за это поощрит, готовы зад целовать гегемону. Соревнуются, кто выше прыгнет за морковку.