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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 856 подписчиков

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
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ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

Снятия экономической блокады Кубы со стороны США вновь потребовала Генассамблея ООН. Предсказуемо против этого высказались сами США.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Им проще всего это сделать прикажите самому себе убрать свои базы и тюрьмы с Кубы . Вот тогда все проголосуют за правильное решение .
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20 час.
Геннадий
Украина, черти не благодарные, впрочем как и большинство социалистических стран. Надеются что их Америка за это поощрит, готовы зад целовать гегемону. Соревнуются, кто выше прыгнет за морковку.
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20 час.
Геннадий Бережнов
Это и понятно! Прямые шавки США иначе и не могут, иначе останутся без еды!
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7 час.

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