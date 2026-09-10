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Происшествия

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В Краснодарском крае женщина предстанет перед судом за незаконное получение детских пособий на вымышленного ребенка

В Краснодарском крае женщина предстанет перед судом за незаконное получение детских пособий на вымышленного ребенка

Следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летней жительницы Успенского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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