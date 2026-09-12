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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о Месси и Роналду: «Можно отдавать предпочтение одному или другому, но нужно уважать то, что они делают. Стремление делать то же, что и они, и даже больше, мотивирует»

Нападающий « Реала »  Килиан Мбаппе высказался о влиянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на мир футбола.

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