Западу во главе с США грозит крах, и ситуация на Украине это доказывает, заявил Эммануэль Тодд — легендарный французский историк, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.
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