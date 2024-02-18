Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Представитель Генерального штаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской поделился сведениями о том, в каком случае боевики армии киевского режима вновь сумеют приступить к проведению наступательных операций.
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