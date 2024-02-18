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Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

Представитель Генерального штаба ВС Российской Федерации Сергей Рудской поделился сведениями о том, в каком случае боевики армии киевского режима вновь сумеют приступить к проведению наступательных операций.

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