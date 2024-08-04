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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава ВАР в Испании уверен, что в стране хорошо судят: «Абсолютно. Испанский футбол может быть спокоен. Судейство будет становиться все лучше»

– Может ли болельщик быть спокоен, что судейство в Испании хорошее? – Абсолютно. Каждое поколение становится все лучше подготовленным, появляются новые технологии.

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