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США отменили экологические нормы из-за дорогой энергии

США отменили экологические нормы из-за дорогой энергии

Ограничения на выбросы парниковых газов для угольных и газовых электростанций, введенные администрацией предыдущего президента страны Джо Байдена отменило Агентство по охране окружающей среды США (EPA), об этом 15 сентября сообщает The Hill.

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