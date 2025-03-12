30+ фотодоказательств того, как удивителен и разнообразен наш мир

В нашей реальности интересное и странное встречается на каждом шагу, но замечают это лишь единицы. Сколько всего интересного в нашем мире, и сколько нам еще предстоит узнать — ведь планета полна сюрпризов.
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