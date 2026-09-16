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Захарова сорвала аплодисменты репликой о Британии на фестивале в Екатеринбурге

Захарова сорвала аплодисменты репликой о Британии на фестивале в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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