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Идею льготной ипотеки для участников СВО не поддержали в Минфине

Идею льготной ипотеки для участников СВО не поддержали в Минфине

Идею льготной ипотеки для участников СВО не поддержали в Минфине Евгения КомароваПредложение Госдумы ввести для участников СВО льготную ипотеку со ставкой в 2% отклонили в Минфине.

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