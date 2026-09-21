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Рязанские новости

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В Рязани за неделю травмировались 649 человек

В Рязани за неделю травмировались 649 человек

Чаще всего рязанцы обращались в травмпункт с ушибами — 246 случаев за неделю.С 14 по 20 сентября в Рязани в травмпункт пост Больницы скорой медицинской помощи поступили 649 пациентов.

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