Красноярский агроном дал советы по посадке картофеля для богатого урожая

Что может быть проще посадки картошки на дачном участке? Но мы снова всё делаем неправильно! Красноярский агроном рассказал секреты, которые помогут получить богатый урожай, объяснил, какие нужны удобрения и почему важно картошку окучивать.
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