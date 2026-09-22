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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о Вагнере: «Лучший легионер в истории чемпионата России. Вага проявил себя с лучшей стороны и как спортсмен, и как человек»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. 26 сентября на «ВЭБ Арене» состоится прощальный матч экс-форварда армейцев.

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