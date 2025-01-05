«Список позора»: ракеты ATACMS встали в один ряд с осрамившимися танками «Леопард» и «Абрамс»

МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. В своем сообщении в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на успешное отражение российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) ракет ATACMS, выпущенных с Украины по территории России.
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