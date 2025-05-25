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Суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с Литвиновой

Суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с Литвиновой

Суд в Москве принял решение об отмене судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы Ренаты Литвиновой, которая является ответчиком по иску от ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

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