Страна и люди
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Страна и люди

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У Авдеевки артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ

У Авдеевки артиллеристы выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ

На Авдеевском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ, рассредоточенной в лесополосе.

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