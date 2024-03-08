Почему пропаганда рождаемости не сработала в СССР

Михаил Кашуро Был хороший фильм с Натальей Гундаревой в главной роли о многодетной семье "Двадцать лет спустя". И ещё "Евдоким и Евдокия" о приёмных детях. И если бы таких хороших фильмов снимали побольше, была бы и пропоганда.

АЗ Андрей Зарубкин В советские времена, с маленькими зарплатами вырастить двух детей - это подвиг! Мой родственник со словами: "Не хочу плодить нищету!" заставил ссвою жену сделать аборт. Мальчик у них уже был.