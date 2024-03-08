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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему пропаганда рождаемости не сработала в СССР

Почему пропаганда рождаемости не сработала в СССР

На днях мы обсуждали демографическую проблему России. Я пока что не называю нашу проблему «катастрофой», так как в других странах ещё хуже, и так как я не хочу особо нагнетать, однако с рождаемостью у нас беда.

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Комментарии
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Михаил Кашуро
Был хороший фильм с Натальей Гундаревой в главной роли о многодетной семье &quot;Двадцать лет спустя&quot;. И ещё &quot;Евдоким и Евдокия&quot; о приёмных детях. И если бы таких хороших фильмов снимали побольше, была бы и пропоганда.
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47 мин.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена, с маленькими зарплатами вырастить двух детей - это подвиг! Мой родственник со словами: &quot;Не хочу плодить нищету!&quot; заставил ссвою жену сделать аборт. Мальчик у них уже был.
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11 мин.
Анатолий Васильев
Никогда Путин на это не пойдет! Ему легче мигрантов привезти ( и позволить им кошмарить русских) чем заниматься благосостоянием русской многодетной семьи. На последнем ежегодном послании он обозначил, что нужно сохранить мат.капитал и ипотеку в 6%, заметьте - не бесплатно давать квартиры, а закабалить русских ! И это на фоне чудовищно богатых друзей-олигархов !!!
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2 мин.

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