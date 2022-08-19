В Подмосковье впервые стартует Международный антифашистский конгресс

В работе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны ВОВ.
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