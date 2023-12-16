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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о младшем сыне: «Арсению три года, мы уже поставили его на коньки. Очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду»

Яна Рудковская – жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

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