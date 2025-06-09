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Появилось фото китайского истребителя шестого поколения на заводе-изготовителе

Появилось фото китайского истребителя шестого поколения на заводе-изготовителе

Фотография сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 (Цзянь-36) / © Weibo Хотя подлинность снимка поначалу вызвала сомнения, позже появилась информация о том, что некоего человека по фамилии Вэй, который запечатлел J-36 и выложил фото в интернет, уже задержали спецслужбы.

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