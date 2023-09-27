Уничтожение «БИПЭК АВТО»: будет ли положен конец беспределу рейдеров в Казахстане?

Экономические проблемы Республики Казахстан (и в частности, очевидная деградация энергетической отрасли, уже приведшая к череде происшествий и техногенных катастроф, о которых мы неоднократно писали ранее) разительно контрастируют с бодрыми реляциями властей о передовой, технологически развитой республике, устремлённой в XXI век.