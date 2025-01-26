Драка по-канадски: пенис мужчины примерз к тротуару во время потасовки возле бара

Необычный инцидент произошел в канадском городе Форт-Макмюррей, провинция Альберта. Во время потасовки у местного бара один из участников оказался в крайне неудобном положении: его половой орган примерз к обледеневшему тротуару.
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