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Царьград

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Депутат Васильев вдруг узнал, что среди цыган "криминальности в десятки раз выше"

Депутат Васильев вдруг узнал, что среди цыган "криминальности в десятки раз выше"

Несколько дней назад состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. В ходе выступлений парламентарии уделили внимание самым разным темам, в том числе обсуждались народы России.

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