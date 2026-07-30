Депутат Васильев вдруг узнал, что среди цыган "криминальности в десятки раз выше"

Несколько дней назад состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. В ходе выступлений парламентарии уделили внимание самым разным темам, в том числе обсуждались народы России.
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