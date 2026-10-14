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В Иркутской области 10-месячный щенок спас семью от медведя

В Иркутской области 10-месячный щенок спас семью от медведя

В Иркутской области семья с собакой наткнулась на медведя в лесу. Пёс отвлёк внимание хищника, благодаря чему люди спаслись, рассказали в Ассоциации ветеринарии региона.

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