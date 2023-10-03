В США конгрессмен подал прошение об отстранении спикера Маккарти

Прошение об отстранении от должности спикера нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии Кевина Маккарти подал его однопартиец, член Палаты представителей США Мэтт Гаетц, 3 октября сообщает телеканал Fox News.
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