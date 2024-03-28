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В ГД призвали блокировать Telegram-каналы по вербовке террористов с помощью ИИ

В ГД призвали блокировать Telegram-каналы по вербовке террористов с помощью ИИ

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что необходимо создать механизм, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), который сможет автоматически блокировать Telegram-каналы террористов.

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